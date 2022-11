Békéscsaba – Alapvetően magas az az összeg, amit a szolgáltatásért levonnak, ez a plusz 110 forint pedig szintén ráterhelődik a vevőkre. A Foodpandán rendelt étel kiszállítási díját nem mi határozzuk meg – tájékoztatott Fazekas Árpád, a békéscsabai Stop! Burger tulajdonosa. Mint mondta, az emberek jelentős része a magasabb ár ellenére mégis applikációról rendeli meg az ételt. A vevőknek lehetőségük van a vendéglátó hely saját oldaláról is rendelni, amit az étterem futárai visznek ki, ebben az esetben alacsonyabb lesz a végösszeg. A tulajdonos ismertette, már egyszer kellett emelniük az ételek árát, viszont a futárcég oldalán még nem tették meg, hiszen így ott egy olyan összeg jönne ki, ami nem lenne vonzó a vevőknek. Ezért ott még tartják a korábbi árakat annak ellenére, hogy nincs összehangban a nyersanyagárak emelkedésével.

– Mivel emelkedik a rezsi, illetve a nyersanyagok ára is az egekbe szökött, muszáj volt valamilyen mértékben emelni az ételek árát, körülbelül 400 forinttal – mondta. Hozzátette, hogy ameddig marad a hatósági árstop az üzemanyagra, addig a saját oldalukról való rendelések házhozszállítási díja is marad a korábbi 250 forint városon belül, 7000 forint fölötti rendelés esetén pedig ingyenes.

Fazekas Árpád beszélt arról is, mekkora hatással van rájuk az energiaválság. Ahogy fogalmazott, a békéscsabai burgerező sínyli meg leginkább ezt a helyzetet. Két másik üzletük is van, a Stop! Pizza Békéscsabán illetve a Stop! Burger&Pizza Gyulán. Utóbbi két helyen még szerződés köti őket a kezdvezőbb rezsiárhoz, azonban a békéscsabai létesítmény kiadásai pontosan a másfélszeresükre növekedtek. A kézműves burgerezőben most új, olcsóbb termékeket is felvettek az étlapra – így például sajtburgert és hotdogot – hogy többek számára is megfizethető legyen a kínálatuk és az általuk képviselt minőség.

Saját futárokkal dolgoznak, még nem emelnek drasztikusan

A békéscsabai Stones Étterem és Pizzéria tulajdonosa korábban elmondta, hogy alapvetően nem dolgoznak magas árakkal, viszont nekik is számolniuk kell, hiszen januártól lényegesen többe fog kerülni a gáz és főként a villany ára számukra. Ismertette, hogy ők kizárólag saját futárokkal dolgoznak, városon belül egységesen 190 forint kiszállítási díjért, 5000 forint fölött pedig ingyenesen. Ezt nem is tervezik emelni, viszont az ételek ára kissé nőni fog, de nem drasztikusan.

Megújultak, de nem tudták kiélvezni

Barna Mihály, a békéscsabai Speed Pizza, Burger, Palacsinta tulajdonosa arról beszélt, hogy nemrég lettek készen az étterem felújításával, de nem sokáig élvezhették, a rekonstrukció után most újra, még inkább számolgatnak.

– Sajnos nem lehet olyan szinten felemelni az árakat, amilyen ütemben a nyersanyagok ára változik. Az eddigi ingyenes kiszállítás helyett 290 forintra kellett emelniük a házhozszállítást – mondta a tulajdonos. Természetesen ez a saját futárjaikra vonatkozik, futárcégtől való rendelés esetén, ahogy máshol is, magasabb az ár.

Barna Mihály arról is beszélt, hogy ők is túl vannak már több áremelésen ebben az évben: a nyersanyagárak drasztikus emelkedése ráadásul kiszámíthatatlanná is teszi az előttük álló hónapok kiadásait.

– A sajtot például novemberben 800 forint alatt vettük, most ugyanaz 2800 forintba kerül és ez a tendencia csak növekszik – érzékeltette a különbséget. – Viszont nem is tudjuk az indokolt mértékben megemelni az árakat, mert ahogy nekünk is gondjaik vannak vendéglátósként, úgy tisztában vagyunk vele, hogy a vevőinknek is egyre nehezebb. Ezért próbálunk valamilyen középutat választani, hogy ki tudjuk gazdálkodni a kiadásainkat, de a lakosság számára se legyen megfizethetetlen a kínálatunk. Rezsi szempontjából most van egy szerencsésnek mondható megállapodásunk az energiaszolgáltatóval 2024 végéig – árulta el, hozzátéve, hogy ha ez változna, akkor kigazdálkodhatatlan lenne, hiszen az áram és gáz ára is körülbelül az ötszörösére emelkedett. A gázszámlát most még várják, nem tudják mennyit kell érte fizetniük.