Apa-fia párosként érkezett Sarkadról a vizsgára, valamint az azt megelőző képzésre Komróczki László és ifjabb Komróczki László, akik egy négytagú családi vállalkozásban ténykednek. Egymást beszélték rá arra, hogy jelentkezzenek a mesterképzésre. Szakmai kihívásként, elismerésként fogták fel a tanfolyamot, és ami a legfontosabb volt számukra, hogy mesterként olyan munkákat is elvégezhetnek majd, amilyenekre eddig nem volt lehetőségük.

– Lehet, hogy piszokkal, kosszal jár a munka, de nincs annál nagyobb öröm, amikor egy megépült vagy felújított háznál látom a tulajdonost mosolyogni – hangsúlyozta az 53 éves édesapa, aki 17 éves kora óta van benne a szakmában. A 25 éves fia hozzátette, hogy pár éve édesapjával együtt dolgozik, jól kiegészítik egymást. Mindig is vonzotta a hivatás, kicsi kora óta benne van, sokszor ment ő is az építkezésekre édesapjával, így beleszeretett. Szereti a munkával járó pörgést is.

Az újkígyósi Árgyelán János egyéni vállalkozóként ténykedik, burkoló és kőműves egyaránt, és érdekesség, hogy mindkét szakmában pénteken tette le a mestervizsgát. A tevékenységének bővítését tervezte, illetve a tanulók foglalkoztatásában, az utánpótlás nevelésében is látott lehetőséget, ezért jelentkezett a nyár óta zajló képzésre. Kiemelte: élvezte az előadásokat, hiszen kiváló szakemberektől kapott ismereteket, és nagyon sokat tanult.