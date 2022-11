A szakemberek látványos munkát végeznek, hiszen törött autókból varázsolnak újakat. A jelöltek a vizsgán bemutatták, hogyan lehet a szemmel észlelhető sérüléseket, mint egy balesetben összegyűrt ajtó, valamint a laikusok számára láthatatlan hibákat, mint a jég verte tetőt helyrehozni.

A kondorosi Török Márk szerint szakmai rangot jelent a mestercím. Hozzátette: a vállalkozói ismeretek és a tanulók foglalkoztatásához szükséges pedagógiai órák is jól jöttek a képzésen a gyakorlati feladatok mellett. Mint mondta, gyerekkorában is autós játékokkal játszott, úgy látszik, nem nőtte ki a hobbiját, ez lett a szakmája is. Bár a tanulás sok szabadidejét elvette, hiszen munka után, hétvégente kellett időt fordítania rá, úgy véli, megérte.