A zsebkendő ára megduplázódott

Tapasztalataink szerint több, 100 darabos zsebkendő ára jelenleg szinte a duplája a tavalyinak: átlagosan 350-680 forint között árulják ezeket a termékeket. A szalvéták tekintetében is változóak az árak attól függően, hogy drogériáról, nagyobb áruházláncról vagy kisebb üzletről van szó. A kisebb kiszerelésű, gyengébb minőségű termékek ára 280 forintnál kezdődik, a többdarabos vagy minőségibb, mintás szalvétáké viszont elérheti akár a 950 forintot is. Konyhai kéztörlőért szinte mindenhol minimum 720 forintot kell fizetni. Ha viszont olyat vennénk, ami tovább tart, annak az ára is borsosabb: körülbelül 2400 forint átlagosan.

A női higiéniai termékek ára is emelkedett az elmúlt hónapokban. A tamponok ára 550-től 1900 forintig terjed, míg a tisztasági betétek esetében a legolcsóbb változat szintén 500 forint körül van, a jobb minőségű, kicsivel több darabos változat ára pedig akár 2300 forint is lehet.