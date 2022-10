Kihívás 1 órája

Félmilliárd forintos lyukat kell betömni Sarkadon

Sarkadon is komoly kihívás elé állítják az önkormányzatot az elszabadult energiaárak. Bár azzal számoltak, hogy jövőre 25 százalékkal csökkentik az energiafelhasználást, így is az jött ki, hogy az eddiginél 519 millió forinttal többet kellene áramra és gázra költeniük. Mivel a működési és a beruházási pénzeket külön kell választani – emelte ki dr. Mokán István polgármester –, ahogy most, úgy a jövőben is számos fejlesztés várható a városban.

A Nagykert utcát sikeres pályázat eredményeként 32 millió forintból aszfaltozták újra /Fotók: Fazekas László/

Jelenleg stabil az önkormányzat pénzügyi helyzete, a város vagyona évről évre nő, valamennyi önkormányzati munkahelyet és a szolgáltatások minőségét is sikerült megőrizni – kezdte dr. Mokán István polgármester. Minden évben, a költségvetés összeállításakor felmérik a jelentkező igényeket, azaz a várható kiadásokat, valamint a bevételeket. Jellemzően 100-150 millió forintos kiadási igényt szoktak év elején lefaragni azért, hogy egyensúlyban legyen a büdzsé. Takarékosan, következetesen gazdálkodnak, így az önkormányzatnak nincs is tartozása, hitele. Kiszámolták, hogy ehhez képest mi várható jövőre az emelkedő energiaárak miatt. Úgy tervezik, hogy összességében 25 százalékkal csökkentik az energia-, azaz a gáz- és áramfelhasználást valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben, azonban így, a jelentős spórolás mellett is az jött ki, hogy az idei 85 helyett jövőre 604 millió forintot kellene fizetniük, azaz az eddiginél 519 millió forinttal többet. Hangsúlyozta: ahol lehet, meghúzzák most is a nadrágszíjat, ebben partner minden intézmény – természetesen úgy, hogy figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, hiszen másként működik a bölcsőde, egy óvoda, az idősek otthona, mint például a hivatal vagy a városgazdálkodási iroda. Az intézmények készítettek is intézkedési tervet. Dr. Mokán István (jobbról): Két önkormányzati beruházás van folyamatban jelenleg a városban. Közben figyelik az eseményeket, a központi döntéseket, esetleges jogszabály-változtatásokat, illetve, hogy számíthatnak-e támogatásra a rezsiköltségek miatt az önkormányzatok. Ezek függvényében dönt majd arról a képviselő-testület december második felében, hogy milyen intézkedéseket léptetnek életbe jövőre. Az idei működés pénzügyi fedezete még biztosított, mivel a jelentősen megemelkedett árak a korábbi szerződések lejáratakor, főleg január 1-jén lépnek életbe. – Több lehetősége van az önkormányzatnak – mondta. Egyrészt csökkenthetik a kiadásokat, nem csak az energia területén, minden forintot meg kell fogni. Másrészt növelhetik a bevételeket, ám ebben minimális a mozgástér, figyelembe kell venni a lakosság teherbíró képességét is. Szerinte az elmúlt évek tapasztalatai alapján 100 millió forintos nagyságrendű többletkiadást még le tud faragni a város, de egy félmilliárd forintos összegű többletkiadás már kezelhetetlen bármelyik hasonló méretű település önkormányzata számára. Sorolt néhány példát: az intézmények az áramra eddig 20 forint/kWh nagyságrendű összeget költöttek, ez a díj várhatóan 260-300 forintra nő januártól, az idősek otthonában pedig már most októbertől a gázért hét és félszer annyit fizetnek, mint korábban. A sarkadi kistérség tizenegy településéből kilenc a járóbeteg-szakellátó központ tulajdonosa, ahol az eddigi 10 milliós áramszámla jövőre 120-150 millió forint is lehet. Szerinte az egyértelműen amerikai érdekeket szolgáló, elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt elszabadult energiaárak jövőre ellehetetleníthetik valamennyi önkormányzat működését. A beruházások pályázati, célzott forrásból továbbra is folytatódnak – Két önkormányzati beruházás van folyamatban jelenleg a városban – ismertette dr. Mokán István polgármester. Egyrészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 350 millió forintot nyertek a csapadékvizet elvezető rendszerek fejlesztésére, ebből folynak munkálatok a Gyulai úton és környékén. Másrészt belügyminisztériumi támogatásból és saját forrásból, összesen 32 millió forintból új aszfaltszőnyeggel és nemesített útpadkával látták el a Nagykert utcát 547 méteren, a Jókai és az Ady Endre utcák között. Szintén a TOP részeként a sarkadi óvodák fejlesztésére, tornaszobákkal való bővítésére 300 millió forintot kaptak. A TOP Plusz keretében a művelődési központ energetikai korszerűsítésére 262 millió, óvodai eszközök vásárlására 40 millió, bölcsődei fejlesztésre 94 millió forintot nyertek el. Emellett arra, hogy számos fejlesztéssel élhetőbbé tegyék Sarkadot, 960 millió forinthoz jutottak. A Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi utakat több mint 300 millió forintból fejleszthetik. A beruházások közbeszerzési eljárás előtt állnak, és ha azok sikeresek lesznek, indulhatnak is a munkák – mondta. Szintén a TOP Plusz keretében számos további pályázatot nyújtottak be: azokat immár be is fogadták, most vannak tartalmi értékelés alatt. A belterületi utakat 372 millió forintból fejlesztenék. Az orvosi rendelőket érintő egészségügyi beruházásokra 155 millió, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ telephelyfejlesztésére 108 millió, szociális városrehabilitációra – azon belül programokra és munkálatokra – összesen 555 millió forintot költenének. Turisztikai beruházásokra, attrakciókra és az Éden Camp további fejlesztésére 44 és 111 millió, a közétkeztetési intézmény korszerűsítésére 159 millió forintot szánnának.

