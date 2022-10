A Budapest-Bamako a jótékonyságról is szól

Bence elmondta, hogy az előző rally alkalmával a szervezők elkezdtek egy gyümölcserdő-ültetést Afrikában, emellett víztisztítókat és iskolát hoztak létre. A versenyen minden csapat egyénileg is készül. Mi iskolaszereket, írószereket viszünk, ami ott hiánycikknek számít. Magyarországon is rendszeresen segítünk gyermekeknek gyűjtéssel, úgy gondoltjuk, hogy itthon is kötelességünk.