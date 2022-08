Olyan projekteket épített fel Bozó László, melyek a múzeumi preparátumok vizsgálatát helyezték a fókuszba: a klímaváltozás hatását vizsgálta. Azt, hogy miként változik a madarak szárnya és a vonulási távolság az állandóan változó természeti környezetben. Óriási élményként élte meg az esőerdőkben, a Gardens of the Bay, vagy egy botanikus kert területén a sétákat, a túrákat. Hazaérkezése után a kevermesi tavak körül, madárgyűrűzéshez készülődve, a hálók kihelyezésekor bevetettük magunkat Bozó Lászlóval az erdő sűrűjébe, munka közben mesélt kalandozásairól.

– Még a világjárvány előtt, 2019-ben pályáztam az ösztöndíjra. A kutatási terv szerint az észak-ázsiai énekesmadár-fajok vonulásának változását kellett megvizsgálnom a klímaváltozás fényében. Ehhez sok évtizeddel korábbi biometriai adatokra volt szükségem, és tekintettel arra, hogy abból a térségből nem állnak rendelkezésre gyűrűzési adatok ilyen időtávlatban, így múzeumi preparátumokat kellett keresnem. Korábban hasonló kutatást nem végeztem, ez újdonság volt. Kíváncsian álltam a feladat elé. Nem volt egyszerű olyan múzeumokat találni, ahol a szibériai énekesmadarakból megfelelő számú preparátumot őriznek. Ezt csak nehezítette, hogy a járvány még tart a világban, a múzeumok sem fogadnak látogatókat mindenütt. Párizs kivétel. Az ottani természettudományi múzeumból és a szingapúri múzeumból kaptam pozitív visszajelzést, így jutottam el e két helyszínre – tudtuk meg az előzményeket. Laci Párizsban 3 napot töltött és megmért majd 800 preparátumot. Adatait majd összehasonlítja napjaink gyűrűzési adataival. Állítja, oda még visszatér.

Szingapúrban 5 napja volt.

– A múzeumban nagy lelkesedéssel fogadtak, európai kutató ugyanis ritkán látogat hozzájuk. Madártani gyűjteményükben 70 ezer tétel szerepel. Örülök neki, hogy remekül együttműködhettem az ottaniakkal. Szingapúrban nagy a drágaság. De az esőerdő-rezervátumok (beleértve a lombkoronaösvényeket is), a botanikus kert, a meseszép parkok ingyenesek. Esőerdőben még nem jártam, de célom volt, hogy egyszer megnézhessem ezt az élőhelyet. Most ez is sikerült. Elvarázsolt a hangulat. Furcsa volt szembesülni azzal az Attenborough-filmekből is jól ismert ténnyel, hogy az esőerdő különböző szintjein más és más állatfajok élnek. Óriási kaland volt ez is és a párizsi utam is. Munkáim mellett, a fennmaradó időben életre szóló emlékekkel gazdagodtam. Szoktam mondani, hogy ezért megéri tanulni!

Bozó László napjainkban is tanul. A szakmai feladatai mellett a doktori disszertáció védése következik, előreláthatóan szeptemberben – ez is akkor derült ki számunkra, amikor a madárbefogó hálók körül ténykedtünk. Igaz, most nem jártunk sikerrel, madarakat (nádirigót, gyurgyalagot, fülemülét, törpegémet) nem fogtunk, pedig a bányatavak környezetében 200 faj él...