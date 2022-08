Szombaton éjjel pedig a Lovarda Rendezvényközpontban megrendezték a hagyományos Kondorosi Retro Partyt a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel.

Az első Tó-party gondolata tavaly augusztusban fogalmazódott meg a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói, valamint Ribárszki Péter polgármester beszélgetése során.

Mégpedig annak kapcsán, hogy egy sikeres turisztikai pályázat által elkészült a tóparti sétány és a szigetet összekötő híd, ezáltal létrejött egy újabb színtér, mely magában hordozza a közösségi programok lehetőségét.

– Az idei, nyárindító Tó-party programot összekapcsoltuk a Szent Iván-éji rendezvényünkkel, ami számos, gyermekes családot és több generációt is megmozgatott – ecsetelte Arany-Tóth Anita, a könyvtár intézményvezető-helyettese. – Így nem volt kérdés, hogy augusztus 5-ére is bulit, találkozót hirdessünk, ami ismét sokakat vonzott. A jó hagyományt a későbbiekben is folytatjuk, szeptember 10-én egy újabb Tó-partyval zárjuk le a nyári rendezvényeink sorozatát.

A Tó-partyt másnap a retro party követte a Lovarda Rendezvényközpontban. Az idén immáron tizedik születésnapját ünneplő táncos-zenés programsorozat megálmodója és zenei felelőse Oláh Péter. Elmondta, az elmúlt évtized közel száz programján farsangtól a húsvétig, pünkösdtől a betyárnapig, a karácsonyi rendezvényekig a 16-tól a 65 éven felüli korosztályig több ezren megfordultak retro partyn.

– A program sikerét bizonyítja, hogy nemcsak Kondorosról, hanem a megye, a régió különböző településeiről is visszatérő vendégei vannak az eseménynek – emelte ki Oláh Péter. – A lebonyolításba és a szervezésbe számos intézmény, vállalkozás kapcsolódott be, ennek köszönhetően immár tíz éve a betyárnapoknak is szerves része a Kondorosi Retro Party.

És, hogy mi adja a program sikerét? Oláh Péter kiemelte, a rendezvény nagyon sokszínű, a ’70-es évektől napjainkig, a diszkó-, a rock and roll, a rockzenéktől a szórakoztató, mulatós slágerekig minden stílus megszólal az alkalmakon. Néhány évvel ezelőtt felkérték Bánki Mihályt, Kondoros ikonikus lemezlovasát is a nosztalgiabulikra, és ő szívesen tett eleget ennek a meghívásnak.

A bulikon több házasság köttetett

Oláh Péter elmondta, a retro party sikerének kulcsa az, hogy csak egy aranyszabály van, a közönséget maximálisan ki kell szolgálni. Rendezvényeiken már több házasság is köttetett, gyakran táncolnak együtt fiatalok a szüleikkel is, ezáltal megismerik, megszeretik egymás zenéit. A program házigazdájának legnagyobb segítsége Kasnyik Márton, aki szinte gyermekként kapcsolódott a szervezésbe, jelenleg pedig már kitanulva a hangosító- és DJ-szakmát, Oláh Péterrel együtt közösen bonyolítja a bulikat.