A lilában pompázó, rendezett területet a Gyulai Levendula Növénytermesztési Szociális Szövetkezet tartja karban, és gondozza már évek óta. Az érdeklődés pedig mindig jelentős, hiszen egyrészt a különleges virág a reneszánszát éli, másrészt a levendulamező környékén nagyon sokan töltenek el szívesen akár több órát is.

Az első szüretelők, elsősorban a helyi nyugdíjas klubok tagjai csütörtökön reggel meg is érkeztek a területre.

Molnár Gáborné – aki a máriafalvai idősek klubjából vett részt a programon – elmondta, mintegy húszan a Dobozi útról tekertek ki a Szőlő utcai területre, de érkeztek busszal is látogatók.

– Nem először járunk már itt, korábban is részt vettünk a Szedd magad! akciókon és a levendula nagyon elnyerte a tetszésünket – fogalmazott.

A hölgy elárulta, hogy kis tasakokba teszi, illetve csokorba köti és fonja a virágokat, amelyekből azután a lakás minden helységébe kerül. Kérdésünkre elmondta, tavaly a Covid miatt nem jártak a levendulásban, de az előző alkalommal leszedett növényeknek, ha megdörzsöli, még mindig érződik az illata.

Vencz Ferecné Schriffert Ferenccel közösen szedte csütörtökön a levendulát.

– Fontosnak tartjuk, hogy mi idősek együtt lehetünk, hogy jól érezhetjük magunkat együtt a közös programon. Mindenki kedves és aranyos, jó a hangulat – mondta el lapunknak a hölgy, majd kérdésünkre kifejtette, valamennyi szobába tesz egy-egy csokor levendulát, aminek az illata ki is tart a következő évig. Néha persze ehhez meg kell borzolni kissé a virágot. Hozzátette, akad, aki teát főz a növényből.

– Személy szerint gondolkodom azon, hogy érdemes lenne szappant főzni, és abba is tenni belőle, de ehhez egyelőre még nem vettem a bátorságot – fogalmazott.

Serfőzőné Baracsi Márta, a Gyulai Levendula Növénytermesztési Szociális Szövetkezet elnöke lapunknak elmondta, az előttünk álló hétvégén, szombaton és vasárnap 14 és 18 óra között ismét megrendezik a Szedd magad! akciót a területen.

– Óriási az érdeklődés a lehetőség iránt, összesen 1200 tőlevendulát „szüretelhetnek” a látogatók az említett két napon, és ha marad, a jövő héten is, de az előzetes jelzések szerint nem biztos, hogy fog maradni – mondta el lapunknak.

Érdekesség, hogy korábban inkább június elején tartották meg a programot, a változó időjárás miatt azonban az időpont eltolódott június végére. A szövetkezet tagjai egyénként különlegességekkel is készültek a hétvégére, két fotópont is elérhető, illetve elérhető lesz. A tapasztalatok szerint nagyon sokan készítenek fényképeket a lila mezőben. Éppen a napokban is akadtak, aki bekéredzkedtek, hogy néhány felvételt készítsenek a helyszínen.

A részletekről Serfőzőné Baracsi Márta kiemelte, a legtöbben várhatóan Gyuláról érkeznek majd a szüretre, de sokan jönnek a környező településekről is, illetve mindig akadnak turisták is, akik éppen a városban tartózkodnak, és szívesen kapcsolódnak be az eseménybe.

A levendula felhasználása egyébként nagyon változatos. Sokan készítenek szörpöt belőle, mások, ahogy említettük, szappanhoz használják. Jó néhányan alkalmazzák dekorációnak, és akadnak, akik lekvárt készítenek levendulából, illetve olyanra is szép számmal akad példa, hogy molyok ellen alkalmazzák a lila szépséget. Néhány éve újdonság volt, hogy van, aki pálinkába tesz belőle, hogy még jobb íze legyen a nedűnek.