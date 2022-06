A kormányhivatal népegészségügyi szakemberei az idény megkezdése előtt minden szabadstrand vizét bevizsgáltatták a megyében. A szakemberek a fürdőzők egészségének védelme érdekében a természetes fürdőhelyek vízminőségét, valamint a közegészségügyi követelmények betartását egyaránt folyamatosan ellenőrzik a szezonban. A kijelölt szabadstrandok üzemeltetőinek a fürdővíztől számított 300 méteren belül tájékoztatniuk kell a fürdőzőket a víz aktuális minősítéséről és az esetleges fürdési tilalomról is. Az üzemeltető a nyár folyamán havonta egyszer vizsgáltatja a megbízott, akkreditált laboratóriummal a vizet. A mintákban a szennyezésre utaló baktériumok jelenlétét vizsgálják a laboratóriumok, és az eredményről minden esetben a népegészségügyi hatóságot is kötelesek tájékoztatni.

Hétfőn már sokan fürdőztek a dánfoki szabadstrandon, a létszám a kánikula miatt várhatóan tovább emelkedik majd

– A viszonylag korán beköszöntött jó idővel párhuzamosan már az elmúlt hetekben is sokan strandoltak Dánfokon – tájékoztatta hírportálunkat Hegyesi Szilárd. A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, már több csoport, több osztály is érkezett hozzájuk kirándulásra a mögöttünk hagyott időszakban, amelynek tagjai szívesen kapcsolódtak ki az egyébként több száz méteres homokos parttal határolt strandon.

– Természetesen előzetesen rendeztük a területet, beállítottuk a vízszintet, folyamatosak a vízmintavételek, igyekszünk az elvárásoknak a lehető legjobban megfelelni – tette hozzá Hegyesi Szilárd. Az ügyvezető kitért arra, hogy a lakosság részéről is van már érdeklődés, helyiek és a más településen élő vendégek egyaránt felkeresték, felkeresik a létesítményt, és várhatóan a vakáció beköszöntével még többen lesznek majd. Kitért arra, hogy hat saját rendezvényt is szerveznek majd Hello­ Summer! elnevezéssel, hiszen napjainkban már a látogatók is igénylik, hogy programokon vehessenek részt a kikapcsolódásuk alatt.

Emellett várhatóan a jövő héten beüzemelik a strand további attrakcióit, így a sokak kedvencének számító csúszdát, a légvárat, illetve a vízi akadálypályát, majd a kézi tekerésű kishajókat is. Kiemelte, a szabadstrand egyik nagy előnye, hogy védett környezetben fekszik, ugyanakkor nagyon közel helyezkedik el a békési kishajókikötőhöz, így a túrázók is eltölthetnek ott rövidebb-hosszabb időt.

Pájer Sándortól, a Pájer Kemping és Strand tulajdonosától megtudtuk, a gyomaendrődi Körös-holtág-parti strandokon az eddig megszokott és kedvelt lehetőségekkel várják a fürdőzni vágyókat. Hozzátette, a gyomai szabadstrand idén is csak fürdőzést biztosít, a kemping viszont teljes körű szolgáltatással működik. Területén vannak többek között játékok, csúszdák, trambulin, röplabdapálya, homokos focipálya és büfé is. Megtudtuk, a lakosság részéről eddig elenyésző volt az érdeklődés a fenti strandok iránt, azok látogatottsága inkább az iskolai szünidő kezdetével ugrik meg. A víz hőmérséklete alkalmas már a fürdőzésre, de még nem elég meleg, viszont a következő napok időjárás-előrejelzését tekintve a kicsengetésre már jóval kellemesebb lesz.