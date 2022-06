Békés megye 3 órája

Főleg a cukor fogy, nincs készlethiány a boltokban

Több mint négy hónap eltelt azóta, hogy a kormány árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerekre. Az érintett termékek ára február óta nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazottnál. Azóta több megyei boltban is mennyiségi korlátozásokat vezettek be.

Nagy Szilvia Nagy Szilvia

Más alapdolgok mellett az étolaj is szerepel a hatósági áras termékek között /Fotó: Für Henrik/

Más alapdolgok mellett az étolaj is szerepel a hatósági áras termékek között /Fotó: Für Henrik/

Az árszabályozás néhány alapvető élelmiszerre – a kristálycukorra, a búzafinomlisztre, a napraforgó-étolajra, a házi sertéscombra, a csirkemellre, -farra, -hátra, -szárnyvégre, valamint a 2,8 százalékos UHT-tehéntejre vonatkozik. Az árszabályozással kapcsolatos tájékoztatást a kereskedőknek ki kellett függeszteniük az üzletek bejáratánál, jól látható helyen, a webáruházaknak pedig a nyitólapjukon közzétenni. Az előírások betartását az általános fogyasztóvédelmi hatóság, azaz a megyei és fővárosi kormányhivatalok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával ellenőrzik. Tyetyák Magdolna, a megyében 18 üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője hírportálunknak elmondta, boltjaik közül többet ellenőriztek az elmúlt időszakban, az illetékesek mindent megfelelőnek találtak, rendelkeznek az előírások által megkövetelt termékkészletekkel. – A baromfihúsnál már volt hiány, hiszen madárinfluenza is sújtotta a tenyésztőket. Előfordult, hogy nem tudtunk megfelelő mennyiséget beszerezni, de ezt az ellenőrzéskor lehetett igazolni – tette hozzá. Az ügyvezető kiemelte, a jelenlegi szabályok szerint lisztből, cukorból, étolajból öt-öt kilogrammot vihetnek el a vevőik. A tejből tizenkét dobozt vásárolhatnak meg egyszerre, a baromfi- és a sertéshúsféleségekből pedig két-két kilónyit pakolhatnak a kosarakba. Tapasztalataik szerint a vásárlók magatartása vegyes, elmondta, az eredeti szándékuk ellenére azért kellett mennyiségi korlátozásokat bevezetni, mert az élelmesebb fogyasztók tetemesebb mennyiséget szerettek volna hazavinni egyes termékekből. – A cukrot viszik, mint a cukrot, hiszen nemcsak a teába, a süteménybe kerül, hanem a méhészek is használják méheik etetéséhez, emellett nagyobb mennyiség fogy befőzéskor, lekvárkészítéskor is, a tárolása pedig nem jelent gondot, nem romlandó, mint a liszt vagy az olaj– tette hozzá, kiemelve, a jogszabály azt írja elő, hogy adott termékből nap mint nap ugyanannyi eladásra szánt mennyiséget kínáljanak, mint az előző évben. – Élelmiszerüzleteink többnapi készlettel rendelkeznek, nem vagyunk bajban, de természetesen figyeljük a vásárlói magatartást, a napi fogyást. Az árstop azoknak a kereskedőknek okozhat fejtörést, akiknél ezeknek az érintett termékeknek forgalma a meghatározó – árulta el Tyetyák Magdolna. Hozzáfűzte, az árak egyéb termékeknél mindenhol extrém mértékben emelkedtek, a vásárlók sokszor hüledeznek, ennek dacára a vásárlóerő nem csappant. A kisboltok vásárlói nem háborodtak fel A Muronyban működő egyik élelmiszerbolt vezetője elmondta, tőlük a vevők az árstop óta nem akartak nagy tételben vásárolni semmit, ilyen irányú igényeikkel inkább a multikat, nagyobb üzletláncokat keresik fel. – Ha egy adott terméket nem találnak a multi polcain, akkor jönnek hozzánk, például a befőzési szezon kezdetén a kristálycukorral jártunk így – tette hozzá. Cukorból, lisztből, csirkemellből egyébként két kilót, étolajból legfeljebb két litert, tejből bármennyit vihetnek tőlük az emberek. Vevőik elfogadták a vásárlási limitet, nem volt felháborodás.

– A bejáratra az előírásoknak megfelelően kifüggesztettünk minden tudnivalót, hatósági ellenőrzést még nem kaptunk – tette hozzá. Hangsúlyozta, a kiskereskedőkre sok teher nehezedik most, hiszen biztosítaniuk kell a folyamatos ellátást, miközben igyekeznek behozni az árstop miatti bevételkiesést. – Nehéz tartani annyi félét és akkora mennyiséget egy-egy termékből, mint októberben, úgy, hogy a nagykereskedelemben sem lehet mindig mindenhez hozzájutni – részletezte, hozzátéve, várják, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!