Hamar megtelt érdeklődő könyvszeretőkkel a Békés Megyei Könyvtár és az előtte lévő utca szombaton délután. Az első Csabai Könyvbörze ötlete két barátnő, Garay Éva és Lipták Linda nevéhez köthető.

– Beszélgettünk, és valahogy szóba került, hogy mindkettőnknek milyen sok könyve van. Nagyon szeretünk olvasni, de lassan már nem férnek el a köteteink a lakásban. Kidobni viszont nem szeretnénk őket. Gondolkodni kezdtünk azon, hogyan hasznosíthatnánk ezeket a könyveket, újságokat, amelyek talán mások számára még érdekesek, értékesek lehetnek – mesélte Linda.

A két barátnő elmondta, mindketten jártak már észak-európai bolhapiacokon, és azt a hangulatot, annak a kultúráját szerették volna elhozni az első könyvbörzére. Rakonczás Szilvia, a megyei könyvtár igazgatója és munkatársai pedig rögtön támogatták az ötletüket. Így a könyvbörze végül az idén 70 éves könyvtár ünnepségsorozatának egyik programjává nőtte ki magát.

– Az ötlet megszületése után több helyről is érkezett segítség a megvalósításhoz. Szikora Dorina a grafikai háttérmunkákból vette ki a részét, a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Csabai Szlovákok Szervezete az árusításhoz szükséges sörpad-garnitúrákkal, a békéscsabai Plazma Center pedig anyagilag támogatta az esemény létrejöttét. Önkéntesek, középiskolás diákok is részt vettek a szervezésben, lebonyolításban. Érkeztek többek között a Szlovák Gimnáziumból, az Andrássyból és a Szent-Györgyiből. Továbbá egy lelkes édesanya is csatlakozott hozzánk – sorolták a könyvbörze megálmodói.

Hozzátették, ezzel a programmal nem csak az olvasás, a könyvek, a könyvtárba járás és a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítését tűzték ki célul, hanem egy kellemes, hangulatos közösségi együttlét megteremtését is.

A program ideje alatt a jelentkezők 24 asztalnál árusították, csereberélték a könyveiket. Egy asztalnál pedig a helyi szlovákság kiadványait, aktualitásait ismerhették meg az érdeklődők. Akit pedig a családfakutatás érdekelt, az a megyei könyvtárban elérhető, a Békéscsabai Evangélikus Egyház, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és a Békés Megyei Könyvtár közös munkájának köszönhetően digitalizált anyakönyvi gyűjteményt is áttekinthette.

A három gyermekes Krisztina kilenc doboznyi könyvvel érkezett a börzére. Téma szerint rendezte el a köteteket, melyek közé ingyen elvihetőket is tett.

– Itt vannak azok a kötetek, melyeket édesanyám hagyott rám, a gyerekkori olvasmányaim és azok a könyvek is, amelyeket valamikor megvettem, de végül soha nem olvastam el – mutatta az édesanya.

Szerencsére az időjárás is kegyes volt, és napsütéssel ajándékozta meg az első csabai könyvbörzéseket, akik ha megszomjaztak, a szervezők által „üzemeltetett” teaháznál olthatták a szomjukat vagy beszélgethettek legújabb kemény vagy puha kötésű szerzeményeikről.