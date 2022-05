Egyrészt belterületi utakat újítanának fel 40 millió forintból, az elképzelések szerint a munkálatok a Rákóczi közt és a József Attila utca egy részét érintenék. Másrészt az óvodát fejlesztenék tovább 45 millió forintból. Rendbe tennék a homlokzatot, felújítanák a tetőt, modernre cserélnék a régi kazánt, illetve egyéb korszerűsítések is napirenden vannak. Harmadrészt a helyi gazdaságot fejlesztenék 34 millió forintból. Ez azt jelenti, hogy a régi kisiskola épületét – ahol most az Ösvény alapítvány megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat – tennék rendbe, például a vizesblokkot is felújítanák. Negyedrészt 15 millió forintból az orvosi rendelőbe vásárolnának modern eszközöket, valamint korszerűsítenék az épület illemhelyét.