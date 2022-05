Az állatokat kihajtották, illetve kiszállították a legelőkre, ahol fontos szerepet kapnak a védett területek természetvédelmi kezelésében. Az igazgatóság három állattartó telepe közül kizárólag Dévaványán vannak házi bivalyok. Őket két gulyára osztották, s valamennyien a Dévaványa környéki legelők természetvédelmi kezelésében vesznek részt.

A szürke marhák tábora is népes a dévaványai telepen. Egy részüket a környékbeli legelőkre hajtották ki, a többieket Szabadkígyósra, illetve Biharugrára szállították át. Dévaványa közelében, a Kóré-zugban egy 300-as egyedszámú tinógulya kezdte meg a területkezelést. Őket fokozatosan mozgatják majd egy legeltetési körben, amely ősszel Atyaszegen fejeződik be. Egyrészt azokat a területeket járják be, amelyeket nem tudnak kaszálni, illetve a már kaszált részekre is áthajtják őket sarjúlegeltetésre. Így a kaszált területek is természetes trágyázást kapnak.

Dévaványáról minden évben szállítanak más területi egységekre is szürke marhákat. Idén május közepén 275 üszőt és 50 tinót vittek át a Kígyósi-pusztára. Emellett a Kis-Sárrétre 280 tinót szállítottak, melyekkel először Simotán kezdik meg a legeltetést, a nyár közepétől pedig a Geszt melletti Kisvátyon-pusztán, az ottani vizes élőhely-rekonstrukciók természetvédelmi kezelésében vesznek részt. Hamarosan a Körös-ártérben (Álom-zugban) is 100 tinó legelészik majd. A kiszállított állatok a teljes vegetációs időszakot az említett területeken töltik.

Kardoskúton a Sóstói Állattartó telepről 245 magyar szürke szarvasmarha tehenet, 45 tenyészüszőt és 201 borjút hajtottak ki. Két gulyát alakítottak ki belőlük, egyik a Verrasztó-tanyai, másik a fecskési gulyaállásra került. Május végén, június elején visszahajtják az állatokat a telepre, ahol leválasztják a borjakat. Három-négy nap elteltével a tehenekből és a növendék üszőkből két gulyát alakítanak ki, az egyik a csomorkányi gulyaállásra kerül, a másik pedig a Fecskés-tanyára tér vissza. A telep környékén is szép számban legelésznek még növendék üszők (104 egyed) és tinók (80 egyed), ők május utolsó hetében Cserebökénybe mennek majd legelni.