A korábbiaktól eltérően – megtartva azt a szokást, amelyet a koronavírus-járvány miatt vezettek be az elmúlt két évben – nem 8, hanem 9 órakor kezdődtek hétfőn magyarból az érettségi vizsgák. A pandémia azonban más korlátozást mostanra nem hozott, nem volt kötelező sem a maszkhasználat, sem a kézfertőtlenítés, ugyanakkor biztosították ezek lehetőségét a fiataloknak és a felügyelőknek egyaránt, illetve a termeket is alaposan kitakarították előzetesen.

– Száznegyvenketten ballagtak el az intézményből, azaz ennyien is tesznek érettségit – mondta Tálas Csaba, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója.

Hozzátette, voltak olyan diákok, akik nagy vagányként humorizálva ültek be a padokba, a többség azonban, ha nem is szorongva, de azért izgulva várta a feladatsort. Úgy véli, ez a magyarra egyébként is jellemző, ám, miután átesnek a tűzkeresztségen, a matematikára és a történelemre, illetve a későbbi vizsgákra nyugodtabban érkeznek a fiatalok.