A befejezéséhez közeledik a Modern Városok Program keretében a kormány támogatásából megvalósuló Wenckheim turista- és kerékpárút építése a jaminai bányatavak és a szabadkígyósi kastély között – ismertette Facebook-oldalán Opauszki Zoltán, a város tanácsnoka. Mint írta, a közeljövőben a terepet is rendezi majd a kivitelező, illetve fásítás ugyancsak szerepel az elképzelések között.

Szarvas Péter polgármester hozzátette, hogy a szakaszon a munka június 8-ával ér véget. Ezt követően jön a műszaki átadás-átvétel, valamint a forgalomba-helyezési eljárás, addig csak saját felelősségre lehet bringázni a szakaszon.

Az elkészült rész mezőgazdasági útnak számít, azon a kerékpárosok mellett az út melletti ingatlanok tulajdonosai közlekedhetnek, valamint célforgalomra gépjárművek, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek számára vehető igénybe. Hogy védhessék a bicikliseket, a Kerekegyházi úthoz hasonlóan 30 kilométer/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, és ellenőrzik is majd a létesítmény helyes, jogszerű használatát.

Elmondta, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárutas projekt keretében megépült, illetve felújított szakaszok 20 kilométert ölelnek fel, de a teljes hossz, amely a környező kastélyokat összeköti, az egyéb, meglévő részekkel együtt ennél nagyságrendekkel több.

A létesítmény mentén útba igazító, tájékoztató és információs táblákat helyeznek ki. Az erre vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, a beszerzési eljárás most zajlik, így a táblák még nyáron kikerülhetnek.

Térfigyelő kamerákat ugyancsak felszerelnek több helyszínen, így a bányatavaknál, a kilátónál – melyeknek villámvédelmére szintén gondot fordítanak –; Gerlán, a Wenckheim Károly téren; valamint Pósteleken, a tervezett a kronoszkópnál, a kastélyromnál és a komplex fedett pihenőhelynél, a pumpapályánál. A berendezések kivitelezésére a beszerzési eljárás ebben az esetben is folyamatban van.

Érdekesség, hogy Pósteleken, a kastélyromnál egy kronoszkópot is üzembe helyeznek. A műszer, illetve hozzá a rezidenciát eredeti pompában bemutató élőszereplős rövidfilm ugyancsak elkészült. A telepítést azonban csak a térfigyelő kamera kiépítését követően tervezik, várhatóan még idén. A Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítását célzó program keretében emellett apróbb munkálatokra lehet még számítani a jövőben: Pósteleken, a pumpapályánál felújítanák a kerítést; a gerlai Wenckheim Károly téren 140 méteren rendbe tennék a járdát; nagyjából húsz biciklit szereznének be; továbbá ha marad pénz, akkor fásítanának a Szabadkígyós felé vezető út mentén.

A Dobozi úton is elkezdték már a kivitelezést

Egy másik, szintén a Modern Városok Program keretében megvalósuló projekten belül is építenek, korszerűsítenek kerékpárutakat – ismertette Szarvas Péter polgármester. A Mokry utcai vasúti kereszteződés és a Szarvasi úti bicikliút között, a volt hadivágány nyomvonalán, 700 méteren két méter széles kerékpárutat építenek, közvilágítással együtt, valamint a Mokry utcában 1100 méteren az úthibák javítását követően kerékpáros nyomot festenek fel a burkolatra. Jelenleg a terület előkészítése zajlik, az építés a tervek szerint év végén fejeződik be.

Megy a munka a Dobozi úton is, a Gém és a Csabai utca között. Megkezdődött az ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és a bontás is. Közel 700 méteren korszerűsítik és 2,25 méteresre szélesítik a kerékpárutat, továbbá 379 méteren a nyomvonalat is korrigálják. A Holt-Körös hídon, annak teljes hosszában védőkorlátot építenek. A beruházás szintén még ebben az évben véget ér. Hogy megújulhasson a Dobozi úti kerékpárút az elkerülő úti körforgalomtól a téeszig is, plusztámogatásra számít a város a kormánytól. Ha az megérkezik, 2024-re korszerűsíthetik a szakaszt.