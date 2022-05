Sajnálatos tendencia az utóbbi években, hogy megjelentek olyanok a központban, akik viselkedésükkel zavarják a többséget. Az önkormányzat előtt is ismert a probléma, ezért megoldást keresve több alkalommal egyeztettek a rendőrség vezetésével az ügyben – ismertette Szarvas Péter polgármester.

Elmondta: a főleg az Andrássy úton, de a belvárosban máshol is megjelenő, hajléktalannak tűnő emberek rendelkeznek bejelentett lakcímmel, nem tartózkodnak éjjel-nappal, életvitelszerűen közterületen, ezért a szabálysértési törvény ezen rendelkezését nem szegik meg. Hozzátette: a Gyár utcai hajléktalanszálló rendelkezik szabad kapacitásokkal, ám nem lehet senkit sem arra kötelezni, hogy ezt a szolgáltatást vegye is igénybe.

Úgy véli, a közterület-felügyelettel közös rendőrségi járőrözések időszakosan eredményre vezettek, azonban ezek az emberek minduntalan visszatérnek a központba. A tapasztalataik szerint azért vannak a belvárosban, azért mennek vissza, mert több járókelőtől kapnak adományként pénzt, sőt van, akitől alkoholt is.

A városvezető elmondta: mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet kizárólag a jogszabályok adta keretek között intézkedhet. A szabálysértési törvény szerint a koldulás, a köztisztasági szabályok megszegése – például az, ha valaki az utcán végzi kis- vagy nagydolgát –, a közterületi szeszesital-fogyasztás, a garázdaság büntethető.

Hozzátette: a visszatérő ellenőrzések sokszor azért nem vezetnek eredményre, mert amikor a hajléktalannak tűnők észreveszik az egyenruhásokat, próbálnak rendesen viselkedni. Ezért nagyban segítené az eredményes fellépést, ha a helyiek az általuk tapasztalt jogsértéseket azonnal jeleznék. Különösen igaz ez garázdaság esetén, ahol a többségben keltett ellenérzés igazolása mindenképp szükséges ahhoz, hogy ­megállapítsák, a renitensek megbotránkozást keltően viselkedtek.

Szarvas Péter polgármester elmondta, szabálysértési tényállások esetén a rendőrséghez képest a közterület-felügyelet szabálysértési eljárás lefolytatására nem, csak helyszíni bírság kiszabására jogosult. De arra is csak akkor, ha azt az elkövető a helyszínen elfogadja és tudomásul veszi – ami jellemzően nem történik meg –, ezért minden ilyen esetben a közterület-felügyeletnek is jeleznie kell a szabályszegést a rendőrségnek, eljárást kezdeményezve.

A közterület-felügyelet a városi térfigyelőkamera-rend­szer által rögzített felvételekkel segíti a rendőrséget olyan szabálysértések esetén, amelyek megvalósulásának igazolásához a felvétel önmagában elegendő, ilyen például a köztisztasági szabályok megsértése. A közterület-felügyelet idén, a probléma újbóli megjelenése óta – azaz februártól áprilisig – 66 jogsértés miatt kezdeményezett a rendőrségnél szabálysértési eljárást.

A városvezető kiemelte: tehát az, hogy valaki a jó ízlést durván sértő módon, ittasan tartózkodik közterületen, önmagában nem büntethető. Azért, hogy a nem csak Békéscsabán előforduló, felháborodást okozó viselkedések szabálysértésként megfelelően szankcionálhatók legyenek, és hogy eredményes lehessen az intézkedés, kezdeményezéssel élnek a Megyei Jogú Városok Szövetsége felé. Kérik, hogy gyűjtsék össze az országos tapasztalatokat, és a központi jogalkotás felé közösen kezdeményezzék, hogy vizsgálják felül a jogalkalmazási gyakorlatot, esetleg újabb tényállással bővítsék a szabálysértési törvényt.

Naponta többször ellenőrzik a problémás területet a rendőrök

A gyalogos járőrszolgálat útvonalában szerepelnek a belváros frekventált részei, a problémával érintett területet is naponta többször ellenőrzik a rendőrök – ismertették a rendőrségen. Kiemelték: folyamatosan fogadják a bejelentéseket, reagálnak azokra a nap 24 órájában. A bűncselekmények és szabálysértések ügyében tett rendőri intézkedéseknek köszönhetően jelenleg is van olyan, aki több hónapos büntetését tölti. Az intézkedések számáról, eredményéről a rendőrkapitány részletesen tájékoztatta a polgármestert.

Az önkormányzat részéről javaslatként merült fel közös járőrszolgálat szervezése. A rendőrség, ahogyan minden, a helyzet kezelését célzó lépésre, erre is nyitott, de hosszabb távon az összehangolt szolgálatellátást támogatja. Azt követően, hogy a közös járőrszolgálatban a közterület-felügyelők megfigyelik, hogy a rendőrök miként kezelik ezeket a helyzeteket, embereket, az esetleges konfliktusokat, önállóan is járőrözhetnének. Hiszen a leggyakrabban előforduló szabálysértések elkövetőivel szemben nekik is van hatáskörük helyszíni bírságot kiszabni.