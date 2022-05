Március 21-én mutatták be az ország összes Cinema City mozijaiban Segesvári Zsolt és Kollár István közös filmjét, melyben Szabó Nóra ultrafutó történetét dolgozzák fel.

A Csabagyöngye Kulturális Központ által tartott csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Békéscsabára is elhozzák Szabó Nóra történetét, ugyanis az intézményben május 18-án, 18 órakor levetítik az IRunLady – A futás világa, a világ futása című dokumentumfilmet.

– Egy hangulatot szeretnénk közvetíteni, mondhatni a futás világának a portréfilmjét láthatjuk – nyilatkozta a sajtótájékoztatón Kollár István. – Nem a sportszakmai részével foglalkoztunk, a kívülállóknak akartuk a versenyzők világát belülről bemutatni. Emellett elmondható, hogy részben egy úti filmet is láthatunk, hiszen New Yorkban, Berlinben, Bostonban, Chicahgóban, Budapesten és más magyar városokban is forgattunk.