– Közösen, összefogással erősek vagyunk, és ezt bizonyította a tagjaink kiállása a kamara mellett – hangsúlyozta Kozsuch Kornél megyei elnökjelölt. – Csak jöttek és jöttek az emberek a szavazóhelyiségbe, voksukkal megerősítettek bennünket abban, hogy a kamara az ő érdekeiket, a mezőgazdaság jelenét és jövőjét szolgálja. Felhatalmaztak bennünket a további munkára. Békésben az agrárium az elsődleges jövedelemforrás, a megélhetés biztosítéka. Itt közvetlenül vagy közvetve lényegében minden család kötődik a mezőgazdasághoz. Érdekeik képviselete kiemelten fontos számunkra, Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az agrárium építésében minden gazdatársunkra szükség van, ezzel együtt a megfelelő kamarai képviseletre is. Éppen ezért volt fontos, hogy a várakozásoknál is több kamarai tag élt a szavazati jogával, és adta le a voksát a megyei küldöttekre. A képviselő hozzátette, a gazdatársadalomnak szüksége van egy jól működő, erős kamarai képviseletre megyénkben is. Úgy gondolja, ez Kozsuch Kornél vezetésével tovább vihető.

Kozsuch Kornél és Dankó Béla a kondorosi falugazdász-központban szavazott /Fotó: Imre György/

A hivatalos végeredményeket ITT tekintheti meg.