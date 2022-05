„Békéscsabán, az Orosházi út közelében eladó egy 127 nm-es, belül igényesen felújított családi ház, különálló kétszintes téglaházzal, ami irodának vagy lakóingatlannak egyaránt megfelel. A telken kettő nagyméretű fedett szín is található, ami garázsnak, vagy tárolónak is egyaránt használható. Az ingatlan rendkívül jó elrendezésű, kellemes hangulatú, tágas nappali és ezenkívül még három szoba szolgálja az ott lakók kényelmét. Mivel egy telken kettő ház is helyet kapott, így több lehetőséget rejt magában. [...]”

