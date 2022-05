Ötszáz Csaba szeletet osztottak szét

Békéscsabán a városi gyermeknapra színes programkínálattal készültek. A legnépszerűbb programelem a Járd be Munkácsy városait és gyűjtsd össze a pecséteket játékos feladványokkal! elnevezésű feladat volt. A rendezvény főbb helyszínei a Szent István tér, a Csabagyöngye, a Munkácsy múzeum, a megyei könyvtár, a Napsugár bábszínház és a Munkácsy Emlékház voltak. A Csabagyöngyében 16 órától 500 Csaba szeletet osztottak ki a résztvevőknek. A gyermeknapon búcsúzott a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény, ahol 1000 adag bolognai spagettit készített a gyerekeknek, családoknak, amit a Csabagyöngye éttermében kínáltak.

Békéscsabán ezer adag bolognai spagettit kínáltak /Fotó: Sz. V./

Imádták a lurkók a mentő­kutyás egyesületet

Gyomaendrődön a Wodianer Albert térre várták a gyerekeket vasárnap, ahol a Bethlen Gábor SZKI pedagógusai finom süteményekkel készültek, illetve volt tűzoltóautó amibe bele lehetett ülni és a Készenléti Rendőrség munkatársai is beavatták a kicsiket tevékenységük rejtelmeibe. Patkós Erikával korongozhattak a lurkók, egy lovaskocsival pedig körbejárták a települést. Továbbá élvezhették a Rex Mentőkutyás Egyesület bemutatóját, valamint Bodrogközy Rita műsorát.

Kipróbálhatták a hungari- kum játszóházat is

Gyulán a kedvezőtlen időjárás ellenére is sokan vettek részt a gyermeknapi rendezvényen, amelyet az eredeti helyszín, a Várkert helyett a művelődési központban tartottak vasárnap. A rendezvényeket a teljesség igénye nélkül Pompás Napok címmel interaktív népmese-foglalkozások, rajzverseny, Kolompos Gyermeknapi Mulatság, Jimmy Bohóc világraszóló produkciója, az Iszkiri Zenekar koncertje és óriástorta egyaránt színesítette. Volt léggömb, lehetőség nyílt rendőr- és tűzoltóautó, valamint a Viharsarki Koraszülöttmentő megtekintésére is, ahogy játszóház, társasjáték és hungarikum-játszóház kipróbálására is.

Kinyitották a tűzoltók megyei laktanyáit

Megyeszerte hét településen nyíltak ki a hivatásos tűzoltólaktanyák vasárnap, szintén a gyermeknap apropóján. Mellettük pedig megnyitotta kapuit további 9 önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület is. Bepillantást nyerhettek a tűzoltók munkájába, a családok többek között Kovácsházán, Orosházán, Békéscsabán, Mezőberényben, Gyulán, Szarvason és Szeghalmon. A tűzoltók több próbariasztást tartottak, így például az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal is találkozhattak az érdeklődők.