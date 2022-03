– Miután a közelmúltban nagyszabású út- és járdafelújítás valósult meg az utcában, célszerű volt annak befejezését megvárni, és csak azután megkezdeni a munkálatokat – mondta el a részletekről az alpolgármester. Kérdésünkre kifejtette, a későbbiekben a zöld felületet is tovább fogjuk fejleszteni.

Polgár Zoltán hírportálunknak elmondta, a parkolók építésére, számuk bővítésére kiemelt figyelmet fordítanak, már csak azért is, mert a lakossági igények is ezt támasztják alá: – Az elmúlt években is több ilyen létesítményt alakítottunk ki, és szeretnénk a jövőben is több ilyen fejlesztést megvalósítani a városban – hangsúlyozta.