Kálmán Tibor ismertette, a helyi galéria épületének energetikai fejlesztésére 439 millió forintot nyertek, amiből a patinás, a város egyik szimbólumának számító műemléki épület nyílászáróit cserélik majd, valamint korszerűsítik a fűtési rendszerét, illetve felújítják az elektromos hálózatát.



A város 549,7 millió forintot és 371,4 millió forintot nyert el az Élhetőbb Békés 1-2. című pályázatával. A fejlesztés-sorozat részeként több helyen felújítják a járdákat, várhatóan a településközpontot, a Petőfi, Fáy és Kossuth Lajos utcákat is érinti a beruházás. Korszerűsítik a város szökőkútját, automatizálják az öntözési rendszert. Új térfigyelő kamerákat szereznek be, illetve szerelnek fel, valamint szintén új utcabútorokat is elhelyeznek majd a városban. A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése is része a pályázatnak. A beruházások előreláthatólag érintik a Május 1. parkot is, kutyafuttató építése ugyancsak szerepel a projektben. Kálmán Tibor kiemelte, a részletes tervek kidolgozása lesz a következőlépés a beruházások előkészítésében.