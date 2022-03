Valószínűleg nagyot néztek azok, akik néhány nappal ezelőtt ellátogattak a békéscsabai vásárcsarnokba, és ott olyan ismert színészekkel találkoztak, mint Reviczky Gábor, valamint az Egri Csillagokból, a Kárpáthy Zoltánból, a Szomszédokból ismert Kovács István, tovább a művész felesége, a szintén ismert színész, Sajgál Erika és a számos más népszerű filmből ismert Tolnai Klára, aki Katát alakítja a Mi kis falunkban.

Varga Ádám, a készítő Romis Mozi producere lapunknak elmondta, a csabai piaccsarnok sarkalatos pontja lesz a sorozatnak. Az egyik valódi zöldséges standon Tolnai Klára és Sajgál Erika árul majd, ahol hamarosan megjelenik Kovács István, aki a történet szerint régészprofesszor a gyulai várban. S persze Sajgál Erikának rögtön meg is tetszik a sármos archeológus. Varga Ádám kérdésünkre kiemelte, a piacon mindenki nagyon kedves volt velük, az agórán egyébként később is találkozhat majd a művészekkel a közönség.

Forrás: Ignacz Bence

A történet központi helye lesz a korábbi Street Corner étterem, ahol Robert Bronzi – aki Charles Bronson hasonmásaként vált ismertté – nyit majd éttermet. Életképeket vettek fel emellett a csabai vasútállomáson, a polgármesteri hivatal előtt és a szlovák étteremnél is. A sorozat első részét néhány héten belül már láthatja is a közönség.

Egy másik különleges film előkészületei is megkezdődtek a gyulai várban. A Templomos Simon egy középkori, a történelem és a fantasy határán játszódó krimisorozat lesz, amelyben Reviczky Gábor, mint templomos szerzetes göngyölít fel különböző rejtélyeket, korabeli bűnügyeket. Kérdésünkre Varga Ádám elmondta, a film iránt nagyobb streamingszolgáltatók is érdeklődnek, négy céggel is tárgyalnak. A producer április 4-én a franciaországi Cannes-ba utazik, ahol erről az alkotásról is egyeztet majd.

Forrás: Ignacz Bence

A napokban látványanyagokat készítettek ehhez a Gyulai Várban, ami remek miliőt teremtett a hangulathoz. A filmbeli karakterek között törpe, óriás, boszorkány is megjelenik. A pilotot, a bevezető epizódot novemberben tesztelheti le a közönség.

Varga Ádámtól megtudtuk azt is, hogy ugyancsak megkezdődött a Janikovszky Éva kisregényéből készülő Kire ütött ez a gyerek? című film előkészítése. A nagymamát Sajgál Erika, a nagypapát Kovács István, Emil bácsit Reviczky Gábor formálja majd meg.