Éppen tavaly volt 30 éve, hogy Ökrös Gergő barátommal, a TV2 jelenlegi produkciós és kreatív igazgatójával megalapítottuk a 48-as Clubot. Egy előző évi beszélgetésen, egy interjún ez adta az ötletet Bimbó Lajos rendezőnek, hogy elkészüljön az intézményről szóló film – mondta el hírportálunknak a film bemutatóját megelőzően Kiss János, a club egyik alapítója.



Bimbó Lajos kiemelte, eredetileg egy rövidebb, félórás filmben gondolkodtak, amelyben Varga Zoltán riporter beszélget Kiss Jánossal. Ahogy azonban haladtak a forgatással, úgy vált egyre világosabbá számukra, hogy jóval több lehetőséget rejt magában a közös munka. Sok embert megkérdeztek, akik érintettek voltak a témában, illetve magát az időszakot, a rendszerváltás éveit, a hazai klubélet jelentőségét és a mára szintén legendássá vált Erkel Diákünnepeket, az EDÜ-t is körül járták a beszélgetések során. A filmbe bekerültek archív fényképek és videók, valamint a városi televízió akkori felvételei is.



Varga Zoltán riporter elmondta, számára azért is volt különleges a közös munka, mert nagyon sokat járt a 48-as Clubba.

– Szerettem az akkori zenéket és magát a helyet is. Kiss Janiékkal pedig kifejezetten jó kapcsolatban voltunk, vagyunk Az intézmény sokkal több volt, mint egy klub – hangsúlyozta.



Kiss János elmondta, szeptember elején kezdték a forgatást, és film féléves kemény munka után készült el.



– Arra törekedtünk, hogy a történetet úgy mutassuk be, hogy az mindenki számára – aki megélte, és aki nem –, egyaránt érthető legyen – tette hozzá. Kiemelte, arra is figyeltek, ne csak gyulai, hanem országos kitekintést adjanak, hiszen a 48-as egy klubhálózat része volt, ami a ’90-es években a könnyűzene alapjául szolgált. Onnan jöttek ki olyan, később nagyon sikeres csapatok, mint a Tankcsapda, a Kispál és a Borz, a Pál Utcai Fiúk vagy a Quimby. A sztori az ötlettől, a rendszerváltástól a klub 1997-es bezárásig kíséri végig a sztorit, illetve bemutatja az örökséget tovább vitt Kultur Cafe 48-at is.