Pribelszki Péterné intézményvezető elmondta, a gyerekeket a természet szeretetére, megóvására, a környezettudatos magatartásra, az újrahasznosításra, az egészséges életmódra ösztönzik nevelőmunkájuk során. Hangsúlyozta, a Ligeti sori óvoda adottságai nagyon kedvezőek; a vízpart közelsége, a fás-ligetes környezet megteremti a természetközeli életmód áldásait, szépségeit.

– A gyerekek sokat tevékenykednek a hatalmas, több évtizedes fákkal teli udvaron, gyakran kezükbe veszik a kis kerti szerszámokat, óvodapedagógusaik szívügye a „zöldben gondolkodás”. Saját lepkekerttel és rovartanyával büszkélkednek, ehető játszókertet is gondoznak, ahol a gyógy- és fűszernövények mellett paprika-, paradicsom- , borsó és eperpalánták sorakoznak – sorolta az intézményvezető, hozzátéve, korábban pályázati forrásból vásárolhattak napelemes aszalógépet is.

A gyerekek a felnőttekkel együtt készítik az egészséges nassolnivalót, amit szívesen fogyasztanak tízórai, az uzsonna mellé. Pribelszki Péterné elmondta, a nevelőmunka során nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra is, megünneplik a környezetvédelmi világnapokat: a takarítási, az állatok, a madarak és fák, valamint a víz, a Föld napját. A pedagógusok törekednek arra, hogy óvodásaik életkori sajátosságaiknak megfelelően minél többet tapasztaljanak a világból, a természet körforgásából, környezetbarát módon tevékenykedjenek óvodán belül, kívül is. A Ligeti sori telephely 2016 óta büszkén viseli a madárbarát címet is.