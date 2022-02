A Ligeti sori szakasz két részből áll – ismertették a kivitelező cégnél. ­Elmondták, hogy a ligeti ­temető bejáratától az óvodáig 500 méteren egy két méter széles kerékpárutat építenek, valamint az óvodánál kialakítottak egy kilenc férőhelyes térkövezett parkolót is. Az óvodától a Sikonyi útig 140 méteren egy szintén két méter széles aszfaltozott sétány készül. Jelezték, március­ közepéig várható az aszfaltozás, majd a tereprendezés. Hozzátették, hogy a szakaszon a köz­világítást korszerűsítve LED-es rendszert építettek ki. Hangsúlyozták azt is: a kivágott­ fákat pótolták, a határidőig elültették a csemetéket­. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a Ligeti sor mellett épül a Wenckheim turista- és kerékpárút a jaminai bányatavak és a szabadkígyósi kastély között is. Készül az útalap, és ugyan most a munkálatok szünetelnek, amint az időjárás lehetővé teszi, azok folytatódnak. Gerlán, a Csabai utcán a Csalogány utca és a buszmegálló közötti szakaszon a szükséges helyeken lokálisan­ cserélték a pályaszerkezetet, valamint aszfaltoztak­. A nyitott kerékpársávhoz szükséges forgalomtechnikai jelzéseket is felfestették, itt a munka nyárig fejeződik be. Hozzátette, hogy bár elkészült az erdei kerékpárút Gerla és Póstelek között, a létesítményt egyelőre csak saját felelősségre lehet használni, mivel most zajlik a szakasz forgalomba helyezése.

A beruházás részeként immár korszerűsítették a Körte sor és Vesze közötti futófolyosót is /Fotó: B. Á./

Szarvas Péter polgármester sorolta, hogy eddig hol értek véget a munkálatok. Befejeződött a bicikliút építése a Kígyósi úton és a Kerekegyházi úton. Megújították a Temető soron és a Bartók Béla úton lévő szakaszokat, a Körte sor és a Vesze közötti futófolyosót, valamint korszerűsítették a pósteleki bekötőutat. Emellett attrakciós elemeket helyeztek ki a kerékpárút nyomvonala mentén, többek között Pósteleken pumpapálya, a bányatavaknál madárles, valamint számos komplex pihenőhely is létesült. Szintén a beruházás keretében újították meg a gerlai Wenckheim teret. A városvezető elmondta, hogy az önkormányzat megkapta a beruházás megvalósításához szükséges pluszforrást, így nyílt lehetőség a gerlai bekötőút felújítására; illetve a Ligeti sori, valamint a bányatavak és a szabadkígyósi kastély közötti szakasz kiépítésére. Jelezte, hogy a projekt keretében közvilágítást létesítenek az Élővíz-csatorna menti futófolyosón, a pósteleki sétányon, térvilágítás készül a pumpapályához. Emellett turisztikai információs és közlekedési táblákat szereznek be, térfigyelő kamerákat terveznek és szerelnek fel, kerékpárokat vesznek, a beruházás ezen elemei jelenleg előkészítés alatt vannak.

Turisztikai szempontból is jelentős beruházás

A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztés, a Wenckheim turista- és kerékpárút turisztikai szempontból rendkívüli jelentőséggel bír, ugyanis a Békés megye történelmét közel két évszázadig meghatározó szereplőihez, a Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökségeket köti össze – mondta Szarvas Péter polgármester. Hozzátette, Békéscsaba és környéke megfelelő adottságokkal rendelkezik, hogy az aktív turizmus, azon belül is a kerékpáros turizmus iránt érdeklődőket vonzza. A Wenckheim turista- és kerékpárút olyan tematikus bicikliút és szolgáltatáscsomag, amely nemcsak a környéken élők számára, de a városba érkező turistáknak is nagyszerű élményeket kínálhat. Kiemelte, hogy a kastélyok, a látványos fasorokkal szegélyezett kerékpárutak mellett különlegességek – például pumpapálya, madárles, illetve Pósteleken egy kronoszkóp – gondoskodnak majd a kirándulók élménygazdag kikapcsolódásáról.