A csapat a Hosszú volt a nyár című slágerrel méreti meg magát, ami Serei-Pálmai Panna és Oláh Krisztián szerzeménye. Az együttes a válogatóból harmadikként jutott tovább az elődöntőbe a zsűri döntése alapján, ahová a kétszer tíz legjobb került, és innen már csak kétszer három versenyzőt juttat tovább a zsűri és egyet-egyet a közönség.

Mint azt korábban megírtuk, A Dal 2022 című televíziós műsorban a szokásoknak megfelelően nézők és a szakmai zsűri választja ki, hogy melyik előadó szerzeménye legyen az év dala. Idén 455 pályamű érkezett be, amelyekből a negyven legjobb került be a döntőbe, köztük a békési Serei-Pálmai Panna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója és zenekara, a Pankastic! A versengés zsűrijét Egri Péter, Ferenczi György, Mező Misi és Wolf Kati alkotja. A műsort pedig Király Viktor és Rókusfalvy Lili vezeti. A legjobb dal mellett díjazzák A Dal felfedezettjét, a legjobb szövegírót, az akusztikus verseny győztesét és a döntőbe jutottakat is.