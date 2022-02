A szlovák amatőr színjátszás 115 éves, Tomka Judit volt az alapítója, aki írt, rendezett és játszott is. Emlékét méltó módon őrzik a komlósiak, a szlovák tájházban a hátsószoba ma Tomka Judit (1887-1968) emlékszobája. Tomka Judit Tótkomlós kiemelkedő népművésze. Foglalkozott kézimunka előnyomással, pingált falakat, kemencéket, festett emléklapokat, készített oltárterítőt is, de legkiemelkedőbb tevékenysége a tótkomlósi amatőr színjátszás szervezése volt: 137 színdarabot tanított be, sokszor maga is szerepelt. Volt ideje verseket is írni, az egyik az emlékszoba falán látható. Ő, maga festette az ott látható bútorokat, mindazt, ami a 20. század elején a tótkomlósi népi bútorzatot jellemezte. Ott függnek az oklevelei, fényképei is. A tálason tekinthető meg az a díszóra, amit Tomka Judit a 100. színdarab megrendezése valamint bemutatása alkalmával Horthy Miklós kormányzótól kapott ajándékba. Az asztalon helyezték el az általa használt Tranosciust, funebrált és passió-könyvecskét. Tomka Juditról elneveztek a komlósiak egy utcát is.

– Szlovák színházi sorozattal készülünk megünnepelni Tomka Judit születésének a 135., a komlósi műkedvelő színjátszásnak pedig a 115. évfordulóját – avatott a részletekbe Zelman Ferenc, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének tótkomlósi vezetője. Az első szlovák színházi előadást keddre hirdették, a Fila aranymálinkót fog címmel a Vertigo szlovák színház társulatának az előadását látták a komlósiak a Természet Házában.

– Tervezünk még újabb előadásokat, visszatérnek hozzánk például a poprádiak, a nagylakiak, a breznói Ján Chalupka műkedvelő társulat. Azért, hogy méltó módon megünnepeljük e jeles évfordulókat, pályáztunk és támogatást nyertünk – sorolta Zelman Ferenc. A színházi élményen túl egy kiállítással tisztelegnek majd áprilisban, a város napján, a színházalapító Tomka Judit emléke előtt.

Felélesztenék a színjátszást

A komlósiak részéről volt már kezdeményezés arra, hogy a szlovák színjátszást felélesszék a városban. Voltak bemutatóik, fellépéseik 2006-tól. A Komlósi Szlovákokért díjat is megkapták 2011-ben a szlovák színjátszók, akik a megye szlovák rendezvényein öregbítették a szlovák színjátszás hagyományát. Most, 2022-ben újabb lendületet vett a szándék az újjászerveződésre, igaz, nem könnyű a fiatalokat az aktív, mindennapi munka mellett ebbe bevonni. Ám, a jó dolgoknak mindig akadnak követőik Tótkomlóson.