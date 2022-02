A Rózsa utcában megvalósuló beruházás helyszínétől néhány méterre Horváth Róberttel, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnökével találkoztunk. – Nagyon fontos, a közjót szolgáló fejlesztés kezdődött el „Delhiben”. Bízom benne, hogy a Surman László békési roma író, költő, lelkész kezdeményezésére életre hívott beruházás minden téren sikerrel zárul majd – mondta el hírportálunknak a kisebbségi vezető. Mint kiemelte, a cigányság életében hangsúlyos szerepet tölt be a hit. – Aki Krisztust befogadja a szívébe, annak a gondolkodásmódja is kedvező irányban változik – tette hozzá. A területen egyházi csoportot vezető Surman László író-költő, lelkész, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszó missziós igazgatója kezdetben abban gondolkodott, hogy egy házat vásárol meg, és ott alakítják ki az imaházat. Ekkor azonban, amikor a Rózsa utcában sétált, volt egy víziója, és maga előtt látott egy templomot. Feleségével, Hajnival közösen megvettek egy üres telket, és azt felajánlották a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának, hogy a szervezet lehetőségei szerint építsen ott templomot. Azonban nem kérni szerettek volna, hanem adni. A költő felajánlotta Akarom, élj! című új verseskötetének teljes bevételét a célra. A könyv eladásából és az egyébként a javakban nem éppen dúskáló helyi hívőközösség adományainak köszönhetően több mint hárommillió forint gyűlt össze. Érkezett egyéb segítség is, például más települési, így a békési roma nemzetiségi önkormányzat, valamint az eleki pünkösdi gyülekezet is kérés nélkül segített. Legnagyobb összegként pedig 15 millió forintos állami támogatás is hozzájárul a beruházáshoz. Így néhány nappal ezelőtt megkezdődött az építkezés, az alapozás már szinte elkészült, májusra szerkezetkész lesz a templom. Surman László elmondta, hogy a második ütemre egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért folytatják a gyűjtést. Kanadából és Finnországból például már érkeztek is újabb támogatások. Surman László Facebook-oldalán részletesen beszámol arról, hogy miként alakul a beruházás, és hogyan lehet segíteni a jó ügyet. Surman László elárulta, számára nagyon jó érzés volt hallani, hogy a helyiek sajátjuknak érzik az épületet különösen, mert sokan nem is merték hinni, hogy valóra válhat a régi álom. A templom a hitéleti tevékenység mellett multifunkcionális szerepet is betölt majd „Delhi” mindennapjaiban. Ott oktatásokat, felzárkóztató programokat, szakmai, közösségi rendezvényeket is szerveznek majd, hogy így segítsék a helyi cigányság lelki, szellemi boldogulását. Az író-költő bízik abban, hogy a templom jótékony, ösztönző hatással lesz a környezetre is, és még többen teszik még szebbé otthonukat.

Mélyről indult sorsok, rossz szokások változtak meg

Vagyon László – aki szintén tagja a helyi csoportnak – nagyon fontosnak tartja a templom építését. – Az én sorsom is nagyon mélyről indult, keményen benne voltam az életben, a házasságom is padlóra került – árulta el a mostanra már Surman László helyi jobbkezének számító férfi. – A régi rossz szokások kis híján tönkretettek, de a hit segített azok túlnyomó részét elhagyni, megváltozott az egész gondolkodásmódom. Isten helyreállította a házasságom is. Ha nem volna a jó Isten, lehet, már én sem lennék itt, lehet, most nem beszélhetnénk itt. Biztos vagyok abban, hogy a templom, a mi templomunk sokakat hasonló úton indít majd el. A városrészen egyébként mintegy hat-hétszáz cigány ember élhet, a templom, illetve a multifunkcionális épület 100-150 ember befogadására lesz alkalmas.