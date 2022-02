– 2020-ban fejeződött be egy, a belterületek védelmét szolgáló fejlesztés, amelynek részeként a Sebes-Körös töltésének oldalán nyomáscsökkentő kútsor épült, valamint megvalósult a sporttelepi csatornahálózat rekonstrukciója – nyilatkozta hírportálunknak Kardos Károly polgármester. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert több mint 105 millió forintos támogatás segítségével a Sebes-Körös töltéslábánál keletkező fakadóvizek és a Sebes-Körös-holtág, illetve a sporttelepi csatorna vízrendezési problémáit orvosolták. Mintegy 123,5 méter hosszú, új, zárt csapadékcsatornát építettek ki, a folyó töltéslábánál keletkező fakadóvizek elvezetésének érdekében nyomáscsökkentő kútsort hoztak létre. Emellett felújítottak egy 336 méter hosszú, nyílt csapadékvíz-csatornát is. Kardos Károly hírportálunknak elmondta, a helyi képviselő-testület közelmúltban megtartott ülésén döntött arról, hogy újabb, a belvízrendszert korszerűsítését szolgáló fejlesztés kivitelezésére írnak ki közbeszerzési eljárást. A városvezető ezzel kapcsolatban kiemelte, az utóbbi évek számos példája is mutatja, hogy térségünk mennyire sebezhető az időjárási szélsőségekkel szemben. Körösladányban legutóbb 2020-ban alakult ki rendkívüli, vis maior helyzet a belvíz miatt. A településen a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer viszonylag jó állapotú, de kritikus a keresztmetszetek mérete. A város külterületein ugyanakkor más a helyzet, az ott található árokrendszerek nagy része elhanyagolt, ami hozzájárul a belvízkárok és talajerózió növekedéséhez. 2006-ban a korábban elkészült kivitelei tervek alapján komolyabb belvíz elleni fejlesztés készült el, de továbbra is számolni kell az 1999-2000 és 2010-2011 évekhez hasonló belvízi veszélyeztetettséggel. Ezért mind a belterület, mind a külterület esetében átfogó komplex megoldásban gondolkodnak. A szintén a TOP Program keretében elnyert mintegy 90 millió forintos támogatás segítségével a problémák fontos részeit orvosolhatják. A beruházás részeként cserélik a meglévő csapadékvíz-átemelő gépház nyomóvezetékét, illetve az átemelő szivattyút. A sporttelepi csatorna a felesleges vizeket egy szivattyútelepre szállítja, ahonnan azok a Sebes-Körösbe kerülnek. A nyomócső azonban korrodált, tömítetlen, ezért szükséges a cseréje. Az üzembiztonság érdekében pedig tartalékszivattyú beszerzése és beépítése szintén fontos. Ugyancsak a fejlesztés része lesz az áramlási sebesség növelése és a karbantartás megkönnyítése érdekében a Hunyadi János utcában található meglévő nyílt árok rekonstrukciója. A tervek szerint megtörténik a Lenkei téri buszmegálló alatti csőátvezetés cseréje is. Ugyancsak elkészülhet a Libádi-kertek felőli csillapítómedence rekonstrukciója, amivel megakadályozzák, hogy az érintett gyűjtőcsatorna vízszintjének emelkedésekor a csapadékvíz a kertekbe jusson. A Dózsa György út felől „tiltós” műtárgyat építenek majd be. Itt a gyűjtőcsatorna szintjének emelkedésekor a víz a zugutca felé áramlik, melyet a tiltó akadályoz majd meg. Így az Epreskert felől érkező vizet szükség szerint, telepített szivattyúval lehet majd átemelni. A Dózsa György úton felújítják a meglévő burkolt nyílt árkot is.

A beruházással erősödik a biztonság a városban

Kardos Károly kitért arra, hogy a csapadékvíz-elvezetésben jelentős szerepet betöltő Sebeséri-csatorna kotrása is megvalósul majd. Az árvízvédelmi körtöltésnél kezdődő Sebeséri-csatorna medre feliszapolódott, növények nőtték be, vízszállító képessége erősen lecsökkent. Ezért szükséges annak kotrása. A polgármester hozzátette, a Batthyány-Alkotmány utca-Dózsa György út csapadékvíz-átemelő csomópontjának rekonstrukciója, illetve az ottani szivattyúcsere ugyancsak megtörténhet a beruházás során. Kardos Károly lapunknak elmondta, bíznak abban, hogy az újabb fejlesztésnek köszönhetően tovább emelkedik a belvíz elleni biztonság a településen, valamint a korábbi problémák megoldódhatnak a város lakossága érdekében. A kivitelezés az eredményes közbeszerzést követően kezdődhet majd meg Körösladányban.