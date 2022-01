Töltőtolljavító szaxofonozott

Fekete László elmondta, a régi Fehér Galamb, de a város ismert alakja is volt a ’70-es években Csepregi Barna, akit mindenki szeretett, köztiszteletnek örvendett a közösség körében, életében. Barna gyermekparalízis, vagyis járványos gyermekbénulás miatt kerekes kocsiba kényszerült tízéves korában, de nem akart tudomást venni a betegségéről, teljes életet élt. A ’70-es években több együttessel zenélt szaxofonosként a Galambban, egészséges barátnője volt, kijárt úszni a strandra. Mindig emberek vették körül, szívesen beszélgetett fiatalokkal és idősebbekkel is, akik segítettek tolni a kocsiját, hogy ne neki kelljen erőlködnie a kézi hajtással. Lakásán töltőtolljavítással foglakozott, sokan keresték fel.

Ha már költ, ordítani is akarSzemléztünk régi, „galambos” cikkekből. „A galamb nappal költ, de éjjel csendes. A Fehér Galambban nappal költ (a vendég), s ha már költ, akkor ordítani is akar, vagy a pénzéért ordítást is hallani. Meg is kapja, mert az ordítás gépi, sőt villanygépi. Nem csak este 10-ig, éjjel 2-ig is szól. A közelben szövetkezeti lakóházak vannak. A lakók szeretnének nyitott ablaknál friss levegőt szívni és pihenni, de nem lehet, mert a Galamb szól. Ők is szólnak. Bár az ő szavuk pusztába kiáltott. Igaz, hallottak valami csendrendeletről, este 10 óra után le is halkítják a rádiót, meg a tv-t, mert mondják nekik. Talán intézkedni kellene, várjuk.” Egy másik: „Éjjel kettőkor zár a Fehér Galamb, s ekkor kezdődik az éjszaki élet házaink környékén, amely ordítozásokból, jajgatásokból és szexuális felvilágosításokból áll. Mi a közvetlen szomszédságban lakunk. Várjuk a nyugalmat, a csendet, az intézkedést az illetékes szervektől. Miránk is kötelező a házirend betartása. Hiszen ez egy nagy közösség, mindannyiunk érdeke a békés egymás mellett élés. Mulassanak a fiatalok, csak hazafelé menet ne randalírozzanak.