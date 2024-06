Az értékekről szólt a nap 1 órája

Pepe manó mellé a Piszkos Motorosok is befutottak Kondoroson

Kondoros híres arról is, hogy a helyi értékeket folyamatosan felkutatják, és nem egyből Békés vármegyei érték is születik. Többek között erről is szó esett szombaton Kondoroson, az értékek napján. A helyi művelődési házban kiállítás nyílt, amit Harangozó Imre néprajzkutató, a Békés Vármegyei Értékbizottság tagja nyitott meg. A csárda melletti téren számos szórakoztató, közösségi, családi program várta az érdeklődőket.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere és Kozsuch Kornél, a Kondorosi Értéktár Bizottság elnöke elmondta, büszkék a kondorosiak az értékeikre, és büszkék azokra is, akik ezeket felkutatják, felterjesztik a helyi vagy éppen a Békés Vármegyei Értéktárbizottság elé. A művelődési házban nyílt az értékekből kiállítás Fotó: Bankó Tamás Az egész szombat délután az értékek mellett a szórakozásról, a családi programokról szólt. Olyan közösségek is bemutatkoztak műsorukkal, melyek már jó hírét vitték szerte a vármegyében, az országban vagy a határon túl is Kondorosnak, de még nincsenek bent az értéktárban. Ahogy Ribárszki Péter fogalmazott, a produkciókat látva, ez már csak idő kérdése. Néhány név és produkció, ami színesebbé tette a kondorosiak szombatját: Pepe Manó zenés gyermekműsora, Piszkos Motorosok gyermekmotoroztatása, Nokedli-bohóc fellépése, régiós folklórgála, Kondorosi Zenészek Közösségének koncertje, és az elmaradhatatlan utcabál. Ahogy azt Ribárszki Péter elmondta, a Kondorosért Közalapítvány, a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesület is közreműködött a rendezvény sikeres lebonyolításában.

