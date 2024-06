Negyven család nevezett be a „Közlekedik a család” országos vetélkedő Békés vármegyei fordulójára. A tanulságos és egyben szórakoztató megmérettetést szombaton tartották Békéscsabán, az AutoMobil Körös Kft. Škoda márkakereskedésben.

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense kiemelte, a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság és a cég mindent megtett azért, hogy a résztvevőknek igazi családi élményt nyújtsanak.

Közlekedik a család: a díjazottakkal Hudák Pál ezredes (balra)

– A vármegyei fordulókon mindenhol kötelező négy feladat mellé számos érdekes, tanulságos, megmosolyogtató és izgalmas kihívást találtak ki – ecsetelte Tűri Zsanett. – Az országos döntőbe jutásért versengő családok valamennyi vármegyében kitöltöttek KRESZ-tesztlapot, szlalomoztak autós és kerékpáros ügyességi pályán, valamint számot adtak elsősegélynyújtási ismereteikről. Ez Békéscsabán is így volt, a felnőttek és a gyerekek példásan felkészültek, igazán szép eredmények születtek.

Közlekedik a család: szerencsekerekeztek és gokartozhattak

Emellett az itteni fordulón pörgethettek szerencsekereket, a családfők gokartozhattak úgy, hogy utasuk is volt, és az anyukákról, apukákról a „Te vagy én?” játékban az is kiderült, hogy ki tud többet a másikról.

– Egy alapfokú forgalomirányító-képzés is zajlott a szalonban, a családok egy rendőrrel átismételték a karjelzéseket, majd egy kereszteződésben egymást irányították – magyarázta Deményné Tűri Zsanett. – Akadt olyan állomás is, ahol a gyermekek és a felnőttek hosszasan elmélkedtek, mert egy KRESZ-tábláról két nagyon hasonló képet kaptak, és el kellett dönteniük, a valóságban hogyan néz ki a tábla. Csupán egy apró részletben különbözött a két kép, így időbe telt, mire megszülettek a jó megoldások és ki merték mondani: biztosak benne, melyik a jó.

Hasonlóan töprengős feladat volt a memóriateszt is, amikor a csapatok egy ideig egy nagy táblán kisebb KRESZ-táblákat nézegethettek, majd üres felületre ugyanolyan rendben kellett visszapakolniuk a 25 jelzést. A kerékcsere is egy nagyon izgalmas állomás volt, egy csinálta, a család többi tagja pedig nézte, és drukkolt a csavarokkal bajlódó versenyzőknek. Egy népszerű mobiltelefonos játék asztali változatát is elkészítették a rendőrök, nagy sikere volt a helyes válaszok és színek párosításának.