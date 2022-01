Kedvezmények 21 perce

Támogatják a szabadidős sportokat Békésen

Továbbra is támogatja a békési önkormányzat a szabadidős és sporttevékenységeket, minden korosztály számíthat a kedvezményekre a városban – tájékoztatott Kálmán Tibor polgármester. Tavalyhoz hasonlóan idén is elérhetők azok a lehetőségek, amelyekkel az önkormányzat anyagilag is hozzájárul a békésiek kikapcsolódásához.

P. G. P. G.

A nyugdíjasok rekreációs uszodabérlete mellett továbbra is hozzájárulnak a helyi egyesületekben sportoló gyermekek tagdíjához. Kálmán Tibor emellett kitért arra, hogy a Nebuló bérlettel ezentúl is négy helyre: az uszodába, a könyvtár internetes szolgáltatásaihoz, a múzeumba és a Dánfoki Üdülőközpontba juthatnak el kedvezményesen a diákok, valamint szüleik.

