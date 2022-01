Továbbá új aszfaltút épült a Tessedik utcában is a Táncsics utcáig 3 méter szélességben, illetve felújították a Tessedik utca Petőfi utcáig tartó szakaszt 393 méter hosszan. Utóbbiak költsége 25 876 250 forint volt.

A beruházások átadóját csütörtökön tartották. Az eseményen Szakács Jánosné polgármester elmondta, Örménykút vezetésének fontos a település jó összképe, és az élhető környezet megvalósítása. Ez vonatkozik az épületekre, zöldterületekre és az utakra is. Ezért is hálás az útfelújításokért, és az azokkal kapcsolatos közbenjárásért Dankó Béla országgyűlési képviselőnek.

Dankó Béla elmondta, a közelben élve magánemberként is együtt örül az örménykútiakkal az útfelújításoknak. Hozzátette, immár 12. éve képviselőjükként is sokat járt a településen, amikor mindig azt tapasztalta, hogy ott egy összetartó, jó közösség él, akik ragaszkodnak lakóhelyükhöz, igyekeznek fejleszteni és rendben tartják azt. Ezért is igyekezett mindig segíteni az általuk kért fejlesztéseket.

Szebellédi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, jó érzés volt Örménykútra érkeznie, hiszen egy szép, rendezett környezetet lát, ami a polgármester és az országgyűlési képviselő érdeme is. Hozzátette, korábbi polgármesterként tudja, hogy az egyik legfontosabb egy településen a munkalehetőség, amiben szintén jól ellátott Örménykút.