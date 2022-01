– Különleges programot is megvalósítanánk: a bátrabb tagokat ralikrosszozásra hívnánk más megyék látássérültjeinek bevonásával – mondta el Ádász István, hangsúlyozva, nagyon várják már a járvány végét, mely a nemlátókat éppúgy megviseli, mint a látókat. Hozzátette, a hangsúly idén is az együvé tartozásra, egységre helyeződik, meggyőződése, hogy közösen a sorstársak is erősebbek.