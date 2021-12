– Ezt a munkát szeretnénk tovább folytatni. Terveink között szerepel a városközpont egyik ikonikus, műemléki épülete, a galéria energetikai korszerűsítése is – fogalmazott a polgármester, aki arról is szólt, hogy a Teleki utcai óvodánál egy önálló tornaszobát is kialakítanának, ami még korszerűbb, jobb körülményeket biztosít a gyerekeknek. Kálmán Tibor kifejtette, a fejlesztések előkészítése során kiválóan dolgoznak együtt Dankó Bélával, a térség országgyűlési képviselőjével. A testület elfogadta a jövő évi első féléves munkatervét, amelyben számos fontos témát, feladatot határoztak meg.