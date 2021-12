A részletekkel kapcsolatban kifejtette, a rendelőintézetet tekintve megújul a védőnői épületrész és a betegvárók folyosóján is nyílászárókat cserélnek. Az ingatlanban modern hűtő és szellőztető rendszer kerül. Emellett álmennyezetet építenek ki, valamint korszerűsítik a világítási berendezéseket is. A beruházás részeként az elavult lift helyette újat építenek be.