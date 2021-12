Ezt követően egymás után láttak napvilágot az első ránézésre is azonos típushoz tartozó római veretek. Az ötödik ilyen érme után pedig már biztosak voltak abban, hogy egyáltalán nem szokványos szórványleletekkel állnak szemben. A civil múltkutatók azonnal megkezdték az érintett, mintegy 50x50 méteres terület szisztematikus átvizsgálását. Mindeközben az érmék pontos koordinátáit a megtalálásuk sorrendjében sorszámozva rögzítették GPS-készülékekkel. Hozzátették, sajnos a keresést rendkívüli módon nehezítette a területen sarjadó nagy levelű takarmánynövény, amelyben a lehetőségekhez képest igyekeztek minél kevesebb kárt tenni. A kedvezőtlen körülmények ellenére azonban így is 82 darab érmét sikerült begyűjteniük. A műholdas térképre felvitt GPS-koordináták szóródási mintázata alapján pedig egyértelműen körvonalazódott számukra az elrejtés feltételezett magja. Elárulták, az érmék azonosítása még nem ért véget, de már most úgy tűnik, hogy azok túlnyomó többsége két egykori fivérhez, Valentinianus (364–375) és Valens (364–378) római uralkodókhoz köthető.