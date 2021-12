A kápolnát megszentelve Kondor Péter püspök azt kérte Istentől, hogy „használd fel üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a kápolnát és mindazt, ami benne van; gyűjtsd össze benne a te népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg a te lelkeddel.”

Több ezer templom újult meg és épült

A kápolnában Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség főosztályvezetője tolmácsolta Soltész Miklós gondolatait. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntő levelében azt írta, hogy 2010 óta Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lakta területein több mint háromezer templom újult meg és százötven új épült, a beruházások sora érintette Tótkomlóst is.

Hangsúlyozta, a kereszténység az az erős alap, amely a folytatáshoz is erőt adhat; és amikor támadás éri a kereszténységet, meg kell erősíteni az egyházakat. Kiemelte, hogy ahol templom áll, ott közösség is van, és erős, összetartó közösségekre mindig szükség lesz. A keresztény közösségek megerősítésével pedig a magyar nemzet is erősödik.