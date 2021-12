A jelentkezés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai 2020. évi összevont jövedelmének egy személyre jutó összege nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. A felhívás kiegészült a KATA hatálya alá tartozó személyekkel is, így közülük is jogosultak pályázatot benyújtani a megjelölt jövedelemhatár alatt keresők. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a pályázatok benyújtásának sorrendje nem számít, ugyanis minden, határidőn belül benyújtott kérelem elbírálásra kerül. Az elbírálás objektív pontozásos rendszer alapján történik, amely előnyben részesíti a gyermeket nevelőket és a fejlesztendő járásokban élőket. A benyújtás feltétele az előzetes kivitelezői megállapodás megkötése valamelyik regisztrált vállalkozóval, ez azonban nem jelenti automatikusan a támogatási kérelem kedvező elbírálását. A kivitelezői szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a magánszemély valóban részesül is az igényelt támogatásból.