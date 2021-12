Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a pandémia előtt minden évben vidám zenés műsorral és ajándékokkal kedveskedtek Mikulás napján a kórházban kezelt gyermekeknek. A járvány miatt most nem mehettek be, de az ajándékcsomagokat a Mikulás és Pepe Manó kíséretében elvitték az intézmény udvarára, és átadták a kórházat képviselő dr. Kövesdi József osztályvezető főorvosnak, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed főorvosnak és Fiszter-Fábián Krisztina osztályvezető főnővérnek, a három szakember pedig továbbította a meglepetést a gyerekeknek. Dr. Görgényi Ernő elmondta, a csomagokat a gyermekorvosok javaslatai alapján állították össze, azok gyümölcsöket és diabetikus csokoládét egyaránt tartalmaztak. A kórház igazgatási épülete előtt pedig az egyik fenyőt is feldíszítette az önkormányzat, a karácsonyfát a gyermekosztály több ablakából is lehet látni.