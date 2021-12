Rengeteg figura lepi el házukat

Elmondták, hogy gyermekeik, Dávid, Renáta, Erik és Evolett, valamint unokáik, Mirella és Dávid is ebbe a hagyományba nőttek, nőnek bele, így nem meglepő számukra, hogy adventkor mennyi figura lepi el otthonukat. Vannak kedvencek, például egy műanyag hóember, amit LED-fényekkel spékeltek meg, illetve viccesként tekintenek a kéregető figurára, amely a bejárat mellett kapott most helyet. Amikor az utcafront felőli előkertben fenyőfák is voltak, azokat ugyancsak feldíszítették, de olyan nagyokra nőttek, hogy kénytelenek voltak kivágni azokat. A jövőbeli terveiket is megosztották: szeretnének legközelebb a tetőre egy rénszarvast, a homlokzatra pedig harangot, angyalt tenni, ­illetve a kerítésre és a ház még több részére fényfüzéreket ­aggatni.