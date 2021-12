27 hölgy indul a koronáért, köztük a szarvasi Benyó Eszter is. A 20 esztendős Békés megyei jelöltről megtudtuk, most a Szegedi Tudományegyetem hallgatója és az autók megszállottja. Korábban hip-hop táncolt, amit egy gerincműtét miatt kellett abbahagynia. Reméli, hogy példaként szolgál majd az operáció előtt álló fiatal lányoknak, miszerint utána is lehet élményekkel teli, sikeres életet élni.