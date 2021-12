– A pincér nem lát, nem hall, nem beszél, csak akkor, ha a rendeléssel kapcsolatos feladatait végzi – ecsetelte. – Az ételeket úgy készítették a szakácsok, és mi úgy tálaltuk, hogy tudtuk, a vendég először a szemével étkezik. Nálunk a vendég valóban vendég volt, nem csak fogyasztó. Szinte mindig telt házzal mentünk, és jól éreztük magunkat mi, dolgozók is, igazi csapatot alkottunk. Ezért is vérzik a szívem, amikor a Körös előtt elmegyek. Jobb is, hogy lebontják. Ilyen állapotban ne lássák azok, akiket kellemes emlékek kötnek ide. Persze, azoknak sem felemelő látvány a belvárosban ez a lepusztult épület, akik soha nem jártak benne, csak hallottak az egykori pezsgő életről.