– Minden évben ezen a napon hálával és tisztelettel gondolunk rá, hiszen munkája nélkül nem juthatott volna oda a békéscsabai bábjátszás, ahol most tart. Fontos szerepe volt abban, hogy a bábjátékos gondolkodásmód elterjedjen Békés megyében és a megyeszékhelyen is. Olyan alapokat fektetett le, amelyekre építkezni nagyszerű, de felelősségteljes feladat is egyben. Sokat gondolunk rá, és emlegetjük, vajon milyen véleménnyel lenne most munkánkról? Reméljük, hogy odafentről elégedetten tekint le ránk – írták a társulat tagjai.