A járási ügyészség indítványa szerint a nőnek meg kell majd térítenie a sértettek részére okozott kárt, és meg kell fizetnie a nyomozás során felmerült, tetemes összegű, közel 2,3 milliós bűnügyi költséget is.

A vádirat szerint a nő 2022. augusztus 23-án, napközben Kevermesen a Rákóczi utca egyik lakatlan ingatlanjába ment be. Ott kutatást végzett, és a hálószoba szekrényében lévő ékszertartóból arany ékszereket vett magához 300 ezer értékben. A nyári konyhában található fagyasztóládából élelmiszert is zsákmányolt, majd távozott a helyszínről. A nő 2022. december elején a nyitott utcai kiskapun, és a lakóház nyitott bejárati ajtaján keresztül surrant be egy 79 éves asszony kevermesi, Jókai utcai lakóházába, és a hálószobában lévő szekrényből 140 ezer forintot zsákmányolt.

Tavaly február 11-én, a délutáni órákban egy idős férfi Petőfi utcai lakóházánál jelent meg, ahová a csukott, de nem zárt utcai kiskapun és bejárati ajtón keresztül bement. A házban kutatást végzett, és a sértett ágya melletti kisszekrényen lévő pénztárcából 135 ezer forintot vitt el.