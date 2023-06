Mivel a fegyveres biztonsági őr közfeladatot ellátó személynek minősül, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat a járási ügyészségen a vádlott ellen. Azt is indítványozták, hogy ha beismeri tettét a korábbi előkészítő ülésen, akkor ítéljék egy év végrehajtandó szabadságvesztésre. Bár ez megtörtént, kétséges volt, hogy a férfi tisztában volt-e azzal, amikor elkövette a bűncselekményt, hogy közfeladatot ellátó személlyel van dolga, ezért szerdára tárgyalást tűztek ki a Békéscsabai Járásbíróságon.

A vádlott korábban azt mondta, hogy az aluljáróban lévő presszóban délelőttől estig italozott az ismerőseivel, 15-20 sört ivott meg. Mivel jellemzően napi egy-két sört iszik, ez a mennyiség szerinte neki is megártott: érezte, hogy kacskaringós minden, hogy részeg. Megvette a vonatjegyét, aztán – ahogy fogalmazott – megszunnyadt a vasútállomáson. Felriadt, amikor az őr szólt neki. Mérges lett, amiért lekéste az utolsó vonatot is, ezért vesztek össze. Kétszer is meglökte a sértettet a mellkasán, majd távozni akart, de az őr visszatartotta. Szabadulni próbált, ezért harapott.

A szerdai tárgyaláson felolvasták az őr vallomását. Kiemelte, hogy egyenruhát viselt, rajta volt a sárga megkülönböztető mellény is, több felirat és a jelvénye is utalt arra, hogy fegyveres biztonsági őrként teljesít szolgálatot a vasútállomáson, sőt mondta is mindezt a vádlottnak. 23 óra körül látta meg a férfit, hogy egy padon alszik, miközben elment az utolsó vonat is. Mivel ilyenkor nem lehet a váróteremben tartózkodni, szólongatta és felkeltette, kérdezte tőle, hogy hova szeretne menni, mert már 23 óra van.

Az őr visszaemlékezése szerint erre a vádlott ideges lett, káromkodni kezdett, előbb azt mondta, hogy nincs jegye, majd a földre dobta a tikettet. Mondta neki, hogy nyugodtan értesítse a rendőröket, ő pedig fel is hívta a parancsnokát. Amikor jelezte a férfinak, hogy jönnek a rendőrök, a vádlott meglökte, és elindult a bejárat felé. Az őr erre megfogta, a vádlott próbált szabadulni, a földre kerültek; és amikor a sértett megpróbálta megbilincselni, a férfi mind a két kézfejét megharapta – vérezni kezdett az őr keze, nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek.