Egyiküket vasárnap a gyulai közúti határátkelőhelyről állították elő. A bolgár férfi tehergépkocsival jelentkezett belépésre, és a határrendészek nemcsak az iratait és a járművét ellenőrizték, hanem meg is szondáztatták. Miután felmerült, hogy alkohol van a szervezetében, nem mehetett tovább, büntetőeljárás indult ellene. Szintén vasárnap Kisdombegyházon igazoltattak a rendőrök egy autóst, nála is ittasságot jelzett a szonda. A harmadik férfit hétfőn Gyulán, a Tiborc utcából állították elő, mert a gyanú szerint elindulás előtt ő is alkoholt ivott.

Az ittas járművezetés jelentős kockázati tényező az utakon. A rendőrség a balesetek megelőzése érdekében kéri, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen, mert magát és közlekedő partnereit is veszélyezteti – hangsúlyozták.